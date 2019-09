Prima vittoria in campionato: il Lugano stende il Berna

LUGANO - Il Lugano ha colto la prima gioia stagionale grazie al successo maturato alla Cornèr Arena contro il Berna. Solidi e ordinati, i bianconeri hanno superato gli Orsi 4-2 e i tifosi possono coccolarsi Fazzini, autore di una rete di pregevole fattura, quella del momentaneo 2-0 all'11'.

Per l'occasione coach Kapanen non ha potuto fare affidamento su Sannitz e ha lasciato in tribuna ancora una volta Spooner, optando per schierare tutti e quattro gli stranieri in prima linea insieme a Zangger. Il match è iniziato subito in discesa per il Lugano capace di portarsi nel giro di una decina di minuti sul 2-0, in virtù delle marcature di Bürgler (7') e Fazzini (11').

Il secondo periodo è stato caratterizzato da un grande equilibrio, almeno fino al 35', momento in cui gli Orsi hanno approfittato di una doppia superiorità numerica per accorciare le distanze con Ebbett. Incassato il colpo i padroni di casa non si sono persi d'animo e - sfruttando a loro volta un uomo in più sul ghiaccio - hanno realizzato qualche istante più tardi la rete del 3-1.

L'ultimo terzo si è aperto con il sigillo di capitan Chiesa (41') - alla seconda marcatura stagionale - dopodiché, in virtù del grande vantaggio, i bianconeri hanno controllato il risultato, incassando al 51' il definitivo 4-2 siglato da Scherwey.

LUGANO - BERNA 4-2 (2-0, 1-1, 1-1)

Reti: 7' Bürgler 1-0; 11' Fazzini (Loeffel) 2-0; 36' Ebbett (Arcobello, Moser/5c3) 2-1; 38' Lajunen (Klasen, Fazzini/5c4) 3-1; 41' Chiesa (Jecker) 4-1; 50'16'' Scherwey 4-2.

LUGANO: Zurkirchen; Chorney, Ohtamaa; Vauclair, Loeffel; Jecker, Chiesa; Riva, Wellinger; Klasen, Lajunen, Zangger; Suri, Romanenghi, Fazzini; Bertaggia, Haussener, Bürgler; Lammer, Walkerm Jörg.

Penalità: Lugano 6x2'; Berna 5x2'.

Note: Cornèr Arena 5'396 spettatori. Arbitri: Salonen, Hebeisen; Kovacs, Cattaneo.

Keystone