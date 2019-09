L’Ambrì graffia i Tigers e trova la prima vittoria stagionale

AMBRÌ– Prima gioia stagionale per l’Ambrì. La squadra di Cereda è riuscita ad imporsi per 2-0 sul Langnau incamerando così i primi tre punti del campionato. La contesa, bloccata per i primi 40’, è stata decisa nell’ultima frazione di gioco dalle reti risolutrici di Zwerger e D’Agostini. Ottima anche la prova di Manzato, autore di alcuni interventi provvidenziali che gli sono valsi uno shut-out. Prossimo impegno per i sopracenerini venerdì, quando arriverà alla Valascia il Bienne di Hiller.

I primi minuti di gioco hanno visto la squadra di casa in controllo del gioco con gli ospiti capaci di graffiare solo in ripartenza. I padroni di casa si sono resi più volte pericolosi e al 6’ solo la traversa ha negato la gioia del gol a Sabolic. I ticinesi nonostante le tante e ghiotte occasioni avute non sono riusciti a trovare la rete, si è così andati alla prima pausa ancora sullo 0-0.

La seconda frazione si è aperta con un gioco più equilibrato e Manzato sollecitato in più circostanze. I minuti sono trascorsi veloci con le rispettive difese attente a non concedere spazi. I tentativi dei vari "cecchini" sono così stati tutti arginati. Dopo 40’ il risultato era ancora fermo in situazione di parità.

A rompere gli indugi in avvio di terzo periodo ci ha pensato Zwerger, che con un’azione personale da applausi ha sbloccato la contesa. Lo stesso numero 16 pochi istanti più tardi ha offerto una ripartenza in solitaria a Trisconi che però si è fatto ipnotizzare da Punnenovs. Il cronometro è così corso ai minuti finali di gara, quando D’Agostini ha infilato in superiorità numerica il definitivo 2-0, sinonimo di vittoria per l’Ambrì.

AMBRÌ - LANGNAU 2-0 (0-0, 0-0, 2-0)

Reti: 42’20’’ Zwerger (Sabolic) 1-0; 58’25’’ D’Agostini (Sabolic) 2-0.

Ambrì: Manzato; Dotti, Fora; Fischer, Plastino; Ngoy, Fohrler; Payr; Hofer, Flynn, D’Agostini; Zwerger, Müller, Sabolic; Bianchi, Goi, Trisconi; Kneubuehler, Dal Pian, Neuenscwander; Incir.

Penalità: HCAP 5x2’ SCL 9x2’ + 1x10’.

Note: Valascia 4239 spettatori. Arbitri: Wiegand, Urban, Bürgi, Kehrli.

TiPress