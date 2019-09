Sfide casalinghe, punti cercansi per HCAP e HCL

AMBRÌ/LUGANO - La primissima parte di campionato è stata avara di soddisfazioni per Ambrì e Lugano, storditi dal colpo dello starter e rimasti incollati ai blocchi di partenza. Una possibilità concreta per cominciare davvero la loro corsa le ticinesi, penultime con un punto raccolto, l'avranno stasera, quando torneranno in pista davanti ai propri tifosi.

I biancoblù ospiteranno il solito, grintoso, Langnau di Heinz Ehlers il quale, trascinato da stranieri in palla, ha firmato un avvio convincente. I Tigers sono quarti - per quel che può valere la classifica in questo momento - ma soprattutto hanno sette punti. Evitare di farli allontanare ulteriormente è il primo obiettivo dei leventinesi. Ancora più complicato pare il compito dei bianconeri, padroni di casa contro il Berna. Il Lugano visto contro Losanna e Davos non ha chance. Se, invece, Chiesa e soci giocheranno come contro lo Zugo, allora le probabilità di arrivare al primo sorriso stagionale cresceranno. E di molto.

keystone-sda.ch/ (Pablo Gianinazzi)