«È giunto il momento di vincere, c'è una forte energia nel gruppo»

LUGANO - Questa sera il Lugano disputerà la quarta partita stagionale di National League: alla Cornèr Arena arriva il Berna.

Per la truppa di Kapanen sarà molto importante cercare di portare a casa la posta piena, anche perché finora dopo tre gare ha conquistato soltanto un punto. «C'è un po' di rammarico per non essere riusciti a racimolare qualche punto in più, soprattutto a Zugo», ha analizzato l'attaccante bianconero Luca Fazzini. «Il fattore positivo è che dopo la prestazione della Bossard Arena il gruppo ha più fiducia nei propri mezzi e anche contro il Berna dovremo scendere sul ghiaccio con la sicurezza necessaria».

Guidano la classifica Ginevra e Bienne con 11 punti, davanti allo Zurigo (8)... «È giunto il momento di mettere fieno in cascina, anche perché se si iniziano a perdere troppe partite diventa difficile recuperare. Contro il Berna vogliamo assolutamente la vittoria, così come fornire una buona prestazione per noi stessi e per i nostri tifosi. Nell'utimo incontro abbiamo visto dei miglioramenti e posso dire che c'è una forte energia all'interno del gruppo, deve soltanto uscire».

Cosa ne pensi del gioco di Kapanen? «Mi piace molto e ogni giorno che passa mi accorgo di amalgamare sempre un po' di più il suo stile. C'è stato un grande cambiamento rispetto allo scorso anno, soprattutto sul piano tattico, e ci vuole tempo prima che ognuno trovi gli automatismi necessari».

Finora Fazzini è sempre stato schierato in linea con Suri ed entrambi hanno giocato due volte con Spooner e una con Romanenghi. «Mi trovo molto bene con loro. Sono consapevole di avere un ruolo offensivo all'interno della squadra, per cui la nostra linea deve cercare di creare più occasioni possibili in zona d'attacco e nello stesso tempo avere un occhio di riguardo dietro. Per quanto mi riguarda mi trovo bene con tutti e non importa con chi gioco, devo solo farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa e dare sempre il massimo».

L'attaccante ticinese è finora andato a segno due volte in tre partite. «Ho lavorato duramente quest'estate per essere pronto a inizio stagione e fisicamente sto bene. Oltre a questo ho a disposizione tanto ghiaccio e di conseguenza devo ripagare la fiducia che mi viene data dall'allenatore».

Keystone, archivio