Il Ginevra batte anche il Berna, terza vittoria di fila per il Rappi

GINEVRA - È un Ginevra schiacciasassi. Dopo il successo ai rigori centrato venerdì ad Ambrì, i granata si sono ripetuti questa sera battendo a Les Vernets il Berna (al suo secondo ko in 24 ore) per 4-2.

Al vantaggio di Rüfenacht (12') hanno fatto seguito la doppietta di Berthon (14' e 23') e il gol di Winnik (40'). Nel finale i punti di Moser per gli Orsi e (59') e di Richard (60') per la formazione romanda non hanno cambiato le coordinate della sfida.

Terza vittoria consecutiva di un sempre più cinico Rapperswil: sotto 2-0 dopo 8' contro i Lions - per effetto dei gol di Baltisberger (7') e Bodenmann (8') - i sangallesi hanno ribaltato la partita con Rowe (21'), Kristo (48') e Cervenka (61'), vincendo la sfida all'overtime (3-2).

Nell'altro incontro della serata, andato in scena alla Tissot Arena, il Bienne ha battuto ai rigori il Langnau (3-2): di Pouliot e Rathgeb i gol per i padroni di casa, di Neukom e Maxwell per i Tigrotti.

La classifica vede in testa Bienne e Ginevra, appaiate a quota 11 punti. Terzo lo Zurigo a 8.

keystone-sda.ch/ (SALVATORE DI NOLFI)