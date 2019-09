Tristan Scherwey torna a casa

OTTAWA (Canada) -Tristan Scherwey non ha superato l'ultimo taglio degli Ottawa Senators e - in questa stagione - non giocherà di conseguenza in NHL. L'attaccante ritornerà dunque a Berna.

La franchigia canadese ha probabilmente preferito ritardare di un anno questa operazione di mercato, poiché nel recente contratto firmato da Scherwey con gli Orsi - ovvero fino al termine del campionato 2026/2027 - la clausola di uscita verso la NHL è presente soltanto a partire dal 2020.

Con i Senators il giocatore ha siglato una rete e fornito un assist in amichevole contro i Toronto Maple Leafs.

keystone-sda.ch/ (PETER SCHNEIDER)