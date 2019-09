Ambrì ancora al tappeto, col Ginevra arriva il quarto ko consecutivo

AMBRÌ – Altra dolorosa sconfitta per l’Ambrì. I ragazzi di Cereda sono stati superati per 3-2 ai rigori dal Ginevra al termine di una sfida che ha comunque visto i ticinesi più agguerriti e frizzanti rispetto alle ultime uscite. Alle reti di Zwerger e Fora hanno risposto nel periodo centrale Le Coultre e Maillard. La partita si è poi protratta senza reti fino ai tiri di rigore, decisi dalle trasformazioni di Richards, Wingels e Smirnovs che hanno regalato la vittoria agli ospiti. Prossimo impegno per i leventinesi martedì, quando in Ticino arriverà il Langnau.

Il match ha visto la squadra di casa passare subito in vantaggio. Zwerger in powerplay ha freddato Descloux portando i suoi in vantaggio dopo 1’41’’. I biancoblù hanno continuato a farsi preferire e con Hofer sono andati vicini al raddoppio. Una situazione di superiorità numerica ha poi permesso ai ginevrini di affacciarsi per la prima volta dalle parti di Hrachovina. A 5’ dalla pausa D’Agostini e Goi non sono riusciti a concretizzare una ghiottissima occasione. Si è così andati alla pausa con i ticinesi in vantaggio.

La seconda frazione di gioco ha visto i ginevrini più aggressivi e capaci di impattare la sfida al 21’50’’ con una bella incursione di Le Coultre che non ha lasciato scampo all’estremo difensore leventinese. Nel miglior momento del Servette, con Plastino sulla panchina dei penalizzati, è arrivato il nuovo vantaggio per i ticinesi firmato da Fora (28’59’’). Pochi secondi più tardi le Aquile hanno però riportato in parità la sfida con un tiro di Maillard che ha beffato Hrachovina. Nonostante una serie di buone occasioni per entrambe le squadre si è arrivati alla seconda sirena senza altre segnature.

I ragazzi di Cereda hanno cercato nei primi minuti dell’ultimo terzo di alzare la pressione alla ricerca della rete, sfiorata da Zwerger e Dal Pian. I padroni di casa hanno continuato a farsi preferire ma si sono scontrati con il muro eretto da un grande Descloux. Il cronometro è così corso ai minuti finali di gara che non hanno decretato un vincitore. Tutto rimandato al supplementare.

L’overtime ha visto susseguirsi una serie di opportunità per entrambe le squadre. Nessuno è però riuscito a trovare la rete, la contesa è stata quindi decisa ai tiri di rigore, dove i ginevrini si sono rivelati decisamente più cinici ottenendo così l’ultimo punto in palio.

AMBRÌ - GINEVRA dr 2-3 (1-0, 1-2, 0-0, 0-0)

Reti: 1’41’’ Zwerger (Fora, D’Agostini); 21’50’’ Le Coultre 1-1; 28’59’’ Fora (D’Agostini) 2-1; 29’27’’ Maillard (Richard) 2-2.

Ambrì: Hrachovina; Fischer, Plastino; Dotti, Fora; Ngoy; Fohrler; Payr; Hofer, Flynn, D’Agostini; Zwerger, Müller, Trisconi; Bianchi, Goi, Incir; Neuenschwander, Dal Pian, Kneubuehler; Mazzolini.

Penalità: HCAP 3x2’ + 1x10’ GSHC 2x2’

Note: Valascia 4578 spettatori. Arbitri: Stricker, Hebeisen, Kaderli, Cattaneo.

keystone-sda.ch/ (Pablo Gianinazzi)