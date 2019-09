«Non siamo preoccupati, le vittorie arriveranno»

AMBRÌ - Venerdì sera alla Valascia contro il Ginevra l'Ambrì riuscirà a ottenere i primi punti stagionali? Ovviamente è quello che si augura tutto l'ambiente leventinese...

Ad ogni modo le tre sconfitte subite nelle prime tre uscite non sono andate a scalfire le certezze dei biancoblù, consapevoli del fatto che siamo soltanto all'inizio. Tolta la deludente partita di Rapperswil i sopracenerini hanno comunque saputo mostrare sprazzi di buon hockey contro due superpotenze del nostro campionato, in particolare nel secondo e nel terzo periodo della sfida con lo Zugo e nei primi 20' della partita di martedì nella Capitale. Insomma niente panico dalle parti della Valascia...

«A Berna abbiamo mostrato un buon hockey - le parole di Noele Trisconi - Siamo consapevoli che non siamo ancora al top, ma era importante riscattare la prestazione di Rapperswil nella quale non siamo riusciti a mettere in atto il nostro sistema. In certi frangenti abbiamo messo sotto pressione il Berna e questo è beneaugurante in vista dei prossimi impegni».

Tre partite, zero punti. Qual è il sentimento dominante in questo momento? «Non bisogna essere preoccupati e non parlerei nemmeno di momento difficile. Siamo all'inizio della stagione, abbiamo giocato contro Berna e Zugo che sono due candidate al titolo. Contro di loro non siamo andati poi così male. La nostra squadra è consapevole delle sue forze e sono convinto che le vittorie arriveranno».

I tanti match disputati in questo primo scorcio di stagione potrebbero avervi tolto un po' di brillantezza? «In realtà sono convinto che le partite di Champions ci abbiano aiutato per mettere le basi per il campionato. Sicuramente non sono state un elemento di disturbo. Lo ripeto: la strada intrapresa è quella giusta, sappiamo quello che dobbiamo fare. Le prossime tre partite in casa? È sempre un aiuto in più. I nostri tifosi sono molto caldi e per noi è l'ideale poter giocare alla Valascia».

Una delle certezze dello scorso anno era la linea Bianchi-Kostner-Trisconi... Quanto manca Diego alla tua linea? «Diego è un elemento chiave e mi auguro che possa tornare presto a giocare. Ciò non toglie che Tommaso Goi si è inserito bene in questo blocco e sta facendo un ottimo lavoro».

Dal numero 18 leventinese a Luca Cereda, fiducioso in vista dei prossimi impegni: «Martedì ho visto una squadra in crescita. Rispetto alla sfida di Rapperswil, a Berna non abbiamo mollato fino alla fine. Questo mi fa ben sperare in vista dei prossimi impegni».

keystone-sda.ch/ (PATRICK B. KRAEMER)