Tegola Friborgo: Sprunger out almeno due mesi

FRIBORGO - Oltre al danno la beffa per il Friborgo. Nel corso della sfida di Langnau andata in scena ieri sera alla Ilfis - persa per 3-2 - il capitano dei Dragoni Julien Sprunger si è infortunato al ginocchio destro, in uno scontro con Robbie Earl.

Il 33enne - autore lo scorso anno di 39 punti (21 gol) in 55 gare - dovrà restare lontano dal ghiaccio per almeno due mesi. Come comunicato dal club il giocatore non dovrà essere operato.

keystone-sda.ch/ (ANTHONY ANEX)