Rantanen dopo Laine, Berna ricettacolo di campioni

BERNA - Negli scorsi giorni è arrivato Patrik Laine, nei prossimi arriverà Mikko Rantanen. Sfruttando i buoni uffici di Kari Jalonen, il Berna sta aprendo le porte ai campioni NHL.

Dopo aver abbracciato il 21enne dei Winnipeg Jets, da giovedì alla PostFinance Arena accoglieranno pure il 22enne dei Colorado Avalanche, anch'egli senza accordo per il rinnovo contrattuale con il suo club ma, comunque, deciso a tenersi in forma in vista di una firma. I due campioni hanno scelto Berna proprio per il coach - colui il quale ha confermato l'arrivo di Rantanen al Berner Zeitung - che già conoscevano per l'esperienza vissuta insieme con la selezione finlandese.

Keystone (foto d'archivio)