Patrik Laine a Berna

BERNA - Se vi capita di passare dalla PostFinance Arena e di sbirciare agli allenamenti del Berna, non stupitevi se sul ghiaccio scorgerete Patrik Laine.

Il 21enne attaccante, uomo da 200 punti in 260 match in NHL, ha infatti deciso di partecipare alle sedute degli Orsi per mantenersi in forma. Senza contratto in Nord America, dopo che le trattative per il suo rinnovo con i Winnipeg Jets non sono andate a buon fine, ha scelto di lavorare alle nostre latitudini per il legame con coach Kari Jalonen. Il coach del Berna lo ha guidato nel 2016 in nazionale, in un Mondiale chiuso con l'argento.

Keystone (foto d'archivio)