Preoccupazione a Bienne: Gustafsson fuori

BIENNE - Anton Gustafsson non ha giocato sabato a Ginevra (mentre ha risposto "presente" all'appello venerdì contro il Friborgo) e, molto probabilmente, non sarà in grado di scendere in pista martedì contro il Rapperswil.

Come riportato dal Journal du Jura, il 29enne attaccante del Bienne - alle prime fatiche alla Tissot Arena dopo aver speso l'ultimo biennio a Langnau - sta vivendo un inizio di stagione complicato perché frenato da problemi alla schiena.

Keystone