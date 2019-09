Finale al cardiopalma: i Tori incornano i Leoni

ZUGO - Negli altri match del secondo turno di National League successi per Zugo e Bienne.

I Tori hanno prevalso 5-4 sullo Zurigo all'overtime, ma al 57' perdevano 4-2. L'eroe degli ultimi minuti è stato Kovar, autore del 3-4 e del 4-4 in meno di un minuto. Al supplementare ci ha pensato poi Lindberg a fissare il punteggio sul definitivo 5-4. In precedenza Thorell e Hofmann erano andati in rete per i padroni di casa, Wick, Prassl, Roe e Pedretti per i Lions).

Nello stesso tempo il Bienne ha espugnato Ginevra 4-2, in virtù dei sigilli di Rajala (doppietta), Cunti e Rathgeb. Per le Aquile a segno Wingels e Smirnovs.



In classifica I seelanders sono primi a punteggio pieno (6 punti), davanti a Zugo (5) e Zurigo (4).

keystone-sda.ch/ (URS FLUEELER)