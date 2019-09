Serata nera per l’Ambrì, sorride solo il Rapperswil

RAPPERSWIL - Serata da dimenticare per l’Ambrì-Piotta, superato nettamente per 3-0 dal Rapperswil. I ragazzi di Cereda, dopo la buona prova di venerdì sera contro lo Zugo (sconfitta per 4-3), non sono riusciti a riproporre la giusta attitudine. I sangallesi, guidati da un grande Cervenka, hanno fatto la differenza nella frazione centrale, quando sono riusciti a chiudere i biancoblù nel loro terzo e trovare due reti decisive per l’esito finale.

A scaldare subito l’ambiente ci ha pensato Sabolic che nei primi minuti ha sollecitato più volte Nyffeler. Sono poi stati in sangallesi, in powerplay, a rendersi pericolosi in fase offensiva. L’occasione più ghiotta è capitata al 15’ quando Müller, solo davanti al portiere, non è riuscito ad infilare il disco. A passare in vantaggio è stato quindi il Rapperswil con una deviazione sotto porta di Clark dopo errore in fase d’impostazione di Plastino (18’26’’). Si è così andati alla pausa sull’1-0.

In avvio di secondo tempo è stato l’Ambrì, ancora con Sabolic, a sfiorare il pareggio. I leventinesi non sono però riusciti ad incidere in powerplay e così i Lakers hanno raddoppiato con Cervenka al 24’. Galvanizzati dalla rete i padroni di casa hanno preso il controllo del gioco. Al 34’17’’ Dünner, troppo solo davanti a Manzato, ha potuto infilare comodamente il pesantissimo 3-0. Nei minuti finali di un secondo periodo disastroso per i ticinesi sono stati ancora Cervenka e compagni a rendersi pericolosi e a sfiorare il quarto sigillo.

I ragazzi di Cereda hanno provato a riaprire la contesa in avvio di terzo tempo ma si sono scontrato contro il muro eretto da Nyffeler. I ritmi sono decisamente calati con i sopracenerini che solo a tratti hanno impegnato seriamente il portiere avversario. Si è così arrivati senza grandi sussulti ai minuti finali di gara che hanno decretato la meritata vittoria dei padroni di casa. 3-0 il punteggio finale.

RAPPERSWIL-AMBRÌ 3-0 (1-0, 2-0, 0-0)

Reti: 18’26’’ Clark (Cervenka) 1-0; 24’22’’ Cervenka 2-0; 34’17’’ Dünner (Hüsler, Ness) 3-0.

AMBRÌ: Manzato; Fischer, Plastino; Dotti, Fora; Pinana, Ngoy; Payr; Sabolic, Müller, D’Agostini; Zwerger, Flynn, Hofer; Bianchi; Dal Pian; Trisconi; Kneubuehler, Goi, Incir; Mazzolini.

Penalità: SCRJ 3x2’ HCAP 4x2’.

Note: St.Galler Kantonalbank Arena 4315 spettatori. Arbitri: Wiegand, Wikman, Fuchs, Schlegel.

keystone-sda.ch/ (PATRICK B. KRAEMER)