Prima amara, Hofmann castiga l'Ambrì

AMBRÌ - L'Ambrì, al termine di una sfida intensa, è uscito a bocca asciutta dal match del primo turno di campionato. Impegnati alla Valascia contro l'ambizioso Zugo di Tangnes, i biancoblù sono stati sconfitti 4-3. Il game winning-gol lo ha firmato l'ex Lugano Gregory Hofmann nel terzo tempo, dopo che gli uomini di Cereda avevano sfoderato una pregevole reazione rientrando dall'1-3 al 3-3.

La cronaca dell'incontro ci racconta di un inizio da dimenticare per i padroni di casa, che dopo appena 1'03" sono stati trafitti da Morant, a segno con una conclusione dalla linea blu che non ha lasciato scampo a Manzato. Incassato il colpo l'Ambrì ha faticato a reggere l'urto e il ritmo dei Tori, che hanno continuato a spingere con intensità. All'11', secondo logica, è così arrivato anche il 2-0 per gli ospiti, a segno con Zryd (conclusione deviata in maniera decisiva da Müller).

Superate indenne due inferiorità numeriche e chiuso il primo periodo sotto di due lunghezze (17 tiri a 7 per lo Zugo), nel secondo l'Ambrì ha provato a scuotersi. Dopo un inizio in linea con i primi 20' - Fora aveva ancora oltre un minuto da scontare sulla panchina dei penalizzati -, i leventinesi hanno infine trovato la giusta reazione. Con Kovar penalizzato, D'Agostini ha trafitto Genoni in powerplay accorciando le distanze (2-1 al 27'). Galvanizzati dal sigillo del canadese, i biancoblù hanno iniziato a premere con continuità mettendo parecchia pressione ai Tori. Nel suo miglior momento, un po' contro l'andamento del gioco, l'Ambrì è però stato punito da Senteler, che ha sorpreso Manzato portando lo Zugo nuovamente avanti di due reti (3-1 al 33').

Feriti ma non certo rassegnati, gli uomini di Cereda hanno dapprima colpito un palo con Fora (35') per poi trovare il meritato 3-2 grazie a Trisconi. Lesto nel raccogliere un rebound concesso da Genoni, l'attaccante ticinese ha trovato la via del gol a 37" dalla seconda sirena.

Ottimo l'avvio di terzo periodo, dove Kostner ha immediatamente trovato il punto del 3-3 grazie ad una conclusione da applausi (41'). Col suo Zugo alle strette, coach Tangnes ha chiamato il time-out per riorganizzare le idee, e la scelta ha dato i suoi frutti. Superato il momento di maggior difficoltà e con la possibilità di giostrare con l'uomo in più sul ghiaccio (fuori Flynn), i Tori si sono riportati avanti al 48' grazie ad una sassata di Grégory Hofmann. Vani i successivi tentativi biancoblù, con Flynn (pericoloso al 50') e compagni che non hanno più saputo acciuffare il pareggio.

AMBRÌ - ZUGO 3-4 (0-2; 2-1; 1-1)

Reti: 1'03" Morant (Lindberg, Martschini) 0-1; 10'18" Zryd (Klingberg) 0-2; 26'54" D'Agostini (Bianchi, Müller) 1-2; 32'39" Senteler 1-3; 39'23" Trisconi (Plastino) 2-3; 40'44" Kostner 3-3; 47'20" Hofmann (Martschini, Diaz) 3-4.

AMBRÌ: Manzato; Fischer, Plastino; Fora, Dotti; Fohrler, Ngoy; Pinana; D'Agostini, Müller, Sabolic; Hofer, Flynn, Zwerger; Bianchi, Kostner, Trisconi; Kneubuehler, Dal Pian, Goi; Incir.

Penalità: Ambrì 4x2'; Zugo 2x2'.

Note: Valascia, 5'611 spettatori. Arbitri: Wiegand, Ströbel; Kovacs, Dreyfus.