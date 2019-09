Il Lugano cade al debutto, il Losanna vince in rimonta

LUGANO - Partenza falsa per il Lugano. La truppa di Kapanen è stata battuta in rimonta per 5-2 dall’ambizioso Losanna al debutto stagionale in campionato.

I bianconeri si sono portati in vantaggio nel primo tempo con Bertaggia e Jörg per poi subire il decisivo sorpasso vodese nella frazione centrale. A chiudere i conti nel terzo periodo ci hanno pensato un indiavolato Bertschy e Vermin che hanno regalato i primi tre punti stagionali ai losannesi.

La partita – iniziata con ritmi molto sostenuti – ha visto i padroni di casa passare subito in vantaggio con Bertaggia. Il numero 10 ha freddato Stephan con un fulmineo tiro di polso. I padroni di casa hanno poi limitato le offensive vodesi concedendo pochi spazi dalle parti di Zurkirchen. A 1’27’’ dalla prima pausa è arrivato anche il raddoppio per i ticinesi firmato da Jörg dopo buon lavoro preparatorio di Zangger.

In avvio di secondo tempo, nonostante il buon gioco proposto da Chiesa e compagni, i losannesi hanno trovato il pareggio con Bertschy. L’attaccante vodese ha infilato un disco respinto dal portiere luganese al 24’15’’. I tentativi di Lammer e Fazzini sono stati ben arginati

da Stephan e così Jooris ha potuto trovare la rete del pareggio al 33’. Sull’onda dell’entusiasmo gli ospiti hanno infilato anche il terzo gol con Leone che da pochi passi ha freddato il portiere luganese (34’06’’).

In avvio di terzo periodo i sottocenerini hanno dovuto difendersi dalle offensive di Jooris e compagni che hanno però trovato il quarto sigillo grazie ad una scorribanda di Bertschy al 45’ (doppietta per lui). Tra una penalità e l’altra si è arrivati ai minuti finali di gara. L’assalto di Bertaggia e soci non ha prodotto risultati e così Vermin ha potuto infilare il definitivo 5-2 a porta vuota a 2’ dal termine.

LUGANO - LOSANNA 2-5 (2-0, 0-3, 0-2)

Reti: 1’55’’ Bertaggia 1-0; 18’33’’ Jörg 2-0; 24’15’’ Bertschy (Grossmann, Leone) 2-1; 32’57’’ Jooris (Bertschy; Lindbhom); 34’06’’ Leone (Nodari, Vermin) 2-3; 44’52’’ Bertschy (Jooris) 2-4; 57’25 Vermin (Nodari) 2-5.

LUGANO: Zurkirchen; Ohtamaa, Chorney; Vauclair, Loeffel, Jecker, Chiesa; Riva; Jörg, Lajunen, Zangger; Suri, Spooner, Fazzini; Bertaggia, Sannitz, Bürgler; Lammer, Romanenghi, Walker; Haussener.

Penalità: HCL 4x2’ LHC 6x2’

Note: Cornér Arena 6018 spettatori. Arbitri: Dipietro, Tscherrig, Kaderli, Cattaneo.