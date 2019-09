Fantallenatori, siete pronti? Via al Fantasy Hockey (gratis) 2019/2020

CAMORINO - Venerdì tornerà la National League. "Finalmente", urlano gli appassionati, quelli che di partite, risultati, gol e classifiche non possono fare a meno. Quelli che per seguire la loro squadra abbandonerebbero tutto.

"Finalmente" dicono anche quelli che - oltre a sedere sulla tribuna di una qualche pista (o sul divano di casa) durante le partite - di disco e bastone fanno anche un gioco sfizioso: i malati del fantahockey. L'inizio della stagione permetterà infatti a tanti di reinventarsi GM di una squadra. Di creare e gestire una rosa con la quale andare a caccia del successo in una Lega di amici. Per andare incontro alle esigenze di quanti vogliono giocare - ma non chiamatelo gioco, il "fanta" è una roba seria - Redesign di Camorino ha sviluppato una piattaforma tutta ticinese online su fantasyhockey.ch.

Il nuovo sito non solo permette di creare la propria squadra e il proprio campionato basandosi sui giocatori delle formazioni di National League 2019/20, ma permette di farlo - per la prima volta in Svizzera - in modalità “Real”, creando campionati di massimo 12 squadre in cui ogni giocatore può appartenere a una sola formazione. I manager dovranno quindi contendersi i più forti, soprattutto nel live draft iniziale. Un draft “in diretta”, che si aprirà ad una data e un’ora stabilita dall’amministratore del campionato; a turno, ogni manager potrà comperare chi ritiene essere la migliore scelta ancora sul mercato.

Accanto alla modalità reale, la piattaforma offre anche la versione semplificata, denominata “Arcade” ovvero campionati senza un tetto massimo di squadre in cui ogni manager avrà a disposizione tutti i giocatori. Unico limite, il budget iniziale: 7 milioni di FantasyCoin. In entrambe le modalità, le squadre riceveranno i punti ottenuti dai giocatori durante il campionato di hockey reale di National League e il valore di FantasyMercato di ogni singolo giocatore sarà calcolato dopo ogni partita in base alle prestazioni fornite realmente sul ghiaccio. Ciò significa che la stella nascente, acquistata a poco prezzo, non solo porterà molti punti ai manager che hanno avuto il fiuto di includerla nella formazione, ma potrà anche essere rivenduta per un valore superiore.