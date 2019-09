FRIBORGO – Adrien Lauper comincerà la stagione in Swiss League, a Porrentruy.

Il 32enne attaccante ex Ambrì è infatti stato girato - con Licenza B - all'Ajoie, con il quale giocherà i match in programma nel weekend. Nella sua ultima stagione, in biancoblù, l'ala ha messo insieme 6 punti (2 gol) in 55 partite.

Keystone (foto d'archivio)