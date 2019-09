Il Berna rischia ma passa, in rete Pestoni

ZUGO - Le prime sfide, valide per i 1/16 di finale di Coppa Svizzera, non hanno riservato particolari sorprese. Tutte le squadre di National League hanno infatti superato il turno, anche se il Berna ha rischiato qualcosina in trasferta contro l'Academy Zugo. Gli Orsi si sono imposti soltanto 2-1 e la rete decisiva è arrivata al 54' per mano di Simon Moser. In precedenza il ticinese Inti Pestoni aveva aperto le danze al 41', dopodiché i padroni di casa avevano pareggiato al 48' con Oehen.

Nello stesso tempo, per quanto riguarda le altre formazioni della massima serie svizzera, lo Zurigo ha liquidato il Winterthur 9-0 (doppiette di Bodenmann e Simic, gol di Pettersson, Bruschweiler, Suter, Schäppi e Noreau), il Friborgo ha espugnato la pista del Valais-Chablais 9-1 (segnature di Lhotak, Stalder, Stalberg, Rossi, Schmid, Brodin, Sprunger, Lauper e Desharnais), il Rapperswil ha vinto a Kloten 3-0 (Casutt, Schweri e Cervenka), il Langnau ha sconfitto i GCK LIons 4-0 (Berger, Pesonen, DiDomenico e Neukom), mentre lo Zugo si è imposto 6-0 a Turgovia (Kovar, Lindberg, Simion, Hofmann, Zehnder e Martschini).

Si sono qualificate per gli ottavi di finale anche Visp - che ha liquidato il La Chaux-de-Fonds 6-3 - così come l'Ajoie, che ha prevalso 8-2 fuori casa contro il Wiki-Münsingen.

Dal canto loro sia Lugano e Ambrì scenderanno in pista domani rispettivamente contro Dübendorf (ore 20) e Arosa (ore 20.15).

keystone-sda.ch/ (URS FLUEELER)