Zugo padrone in Finlandia, il Berna cade (ancora) ai rigori

HAMEENLINNA (Finlandia) - Ottima operazione dello Zugo, che nel suo quarto impegno in Champions Hockey League ha sbancato la pista dell'Hämeenlinna. Di scena in Finlandia, i Tori si sono imposti 3-1 grazie alle reti di Senteler (20'), Klingberg (28') e Martschini (48'). Per i finnici a segno Innala al 40' per il momentaneo 2-1.

In classifica lo Zugo di Tangnes si porta in vetta a quota 10 punti, pari merito col Plzen (10). Staccati Hämeenlinna (4) e Rungsted (0).

Non può invece sorridere il Berna di Jalonen, che nel girone E ha incassato la terza sconfitta (tutte ai penalty) in 4 gare. Impegnati in casa contro il Kärpät Oulu, gli Orsi hanno perso 2-1. Dopo le reti di Simon Moser (1-0 al 6') e il pareggio degli ospiti con Kristof (31'), i bernesi sono caduti ai rigori. Vana la trasformazione di Pestoni, alla quale hanno replicato Jokinen, Tieksola e Kristof.

In classifica il Berna si porta a 5 punti, alle spalle del Kärpat (9) e Skelleftea (7). Ultimo il Grenoble con 3.

keystone-sda.ch/ (URS FLUEELER)