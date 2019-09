L'Ambrì lotta ma cede ai rigori: il Monaco passa alla Valascia

AMBRÌ - Generoso e combattivo, l'Ambrì di Luca Cereda è stato sconfitto 3-2 ai rigori dai Red Bull Monaco nel suo quarto impegno in Champions Hockey League.

In pista con qualche cambiamento nel line-up rispetto al match vinto col Färjestad - in particolare Manzato tra i pali, Payr in difesa al posto di Pinana e Incir in attacco invece di Kneubuehler -, i biancoblù hanno inizialmente sofferto la pressione dei tedeschi.

Al 5'51", in situazione di powerplay (fuori Müller), il Monaco ha trovato la via del gol sbloccando subito la contesa. A segno l'ex Lugano Christopher Bourque, che con un tiro invero non irresistibile ha sorpreso Manzato. Incassato il colpo l'Ambrì ha impiegato un po' di tempo per reagire, rendendosi raramente insidioso dalle parti di Aus Den Birken. Di rilievo due iniziative di Trisconi e Fora, che però non hanno avuto fortuna. Solidi e compatti, i tedeschi sono così andati in vantaggio al primo riposo, ma con Aulie sulla panchina dei penalizzati.

Proprio con l'uomo in più sul ghiaccio l'Ambrì ha trovato il pareggio in entrata di secondo tempo, con D'Agostini lesto nel trovare il varco giusto per bucare Aus Den Birken al 21'19". Galvanizzati dal punto dell'1-1, i biancoblù hanno preso il mano il gioco e iniziato a spingere con costanza, ma la pressione non si è concretizzata. In particolare pericolosissimo Hofer al 25' (su assist di Zwerger). Dopo una bagarre tra Sabolic e Bodnarchuk che ha permesso ai padroni di casa di giostrare con l'uomo in più sul ghiaccio (2'+2'+10' al difensore dei tedeschi), il Monaco è tornato a rendersi davvero pericolo dalle parti di Manzato. Al 34' palo di Aulie, che dopo un ottimo intervento del portiere biancoblù ha raccolto il rebound e sfiorato il gol.

In bilico ed equilibrio dopo 40', il terzo tempo è iniziato col Monaco in powerplay per ancora 49" in virtù di una penalità rimediata da Müller sul finire del secondo periodo. Dopo un palo di Voakes i tedeschi hanno trovato il 2-1, frutto di una sfortunata autorete di Plastino su conclusione di Hager. Nel momento di maggior difficoltà, l'Ambrì ha però saputo piazzare una vera zampata con Müller, freddo nel trafiggere Aus Den Birken tra i gambali dopo un'invenzione di Zwerger. 2-2 al 45'11".

Privi di Flynn per alcuni minuti (feritosi al volto), ma rinvigoriti dal nuovo pareggio, i leventinesi hanno spinto guadagnandosi una superiorità numerica al 51'58" (fuori Aulie per una carica su Trisconi). Sciupata la chance con l'uomo in più sul ghiaccio, la sfida è scivolata via sino al 60', con un'ultima grossissima occasione capitata a Kostner a 35 secondi dalla terza sirena.

All'overtime, movimentato in 3vs3, provvidenziale Manzato su Gogulla, mentre per l'Ambrì alcune buone chance non andate a buon fine. Da segnalare che negli ultimi 21" l'Ambrì ha giocato in 5c3 dopo due sanzioni sul conto dei tedeschi.

Ai penalty per l'Ambrì non sono bastate le trasformazioni di Sabolic e Zwerger: per il Red Bull Monaco hanno infatti trovato la via del gol Hager, Bourque e Mauer.

Nell'altra sfida del Gruppo G successo all'overtime del Färjestad, vittorioso 4-3 sul ghiaccio del Banska Bystrica. La rete decisiva è stata realizzata da Ejdsell al 64'40".

In classifica il Monaco sale a quota 9 punti, il Färjestad si trova a quota 8 mentre i biancoblù seguono a 4. Ultimo il Banska Bystrica con 3.

AMBRÌ - RED BULL MONACO 2-3 dr (0-1; 1-0; 1-1; 0-0)

Reti: 5'51" Bourque (Parlett) 0-1; 21'19" D'Agostini (Kostner, Müller) 1-1; 40'48" Hager 1-2; 45'11" Müller (Zwerger) 2-2.



AMBRÌ: Manzato; Fischer, Plastino; Fora, Dotti; Fohrler, Ngoy; Payr; D'Agostini, Müller, Sabolic; Hofer, Flynn, Zwerger; Mazzolini, Dal Pian, Goi; Trisconi, Kostner, Bianchi; Incir.