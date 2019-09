Non solo hockey: Alex Ovechkin campione di... cereali!

WASHINGTON (USA) - Alexander Ovechkin si è lanciato nei... cereali. Il campione russo dei Washington Capitals ha infatti ideato e messo sul mercato la propria marca di cereali, la «Ovi-O's», con tanto di primo piano sulla confezione.

Il prodotto è stato soprattutto creato per i giovani e come si può vedere dal video sottostante - pubblicato su Twitter - anche lo spot pubblicitario vede come unico interprete proprio Ovechkin...

The rumors are true! Ovi-O’s (named after @ovi8 of the @Capitals, of course) are coming soon ONLY at Giant. You won’t want to miss these—they’re pretty “Gr8.” 😉 pic.twitter.com/PPsbY3v5dK