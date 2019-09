Casinò Admiral in powerplay con l'HC Lugano

LUGANO - Nuovo sponsor per l'HC Lugano, che sulle proprie maglie - nella nuova stagione - "porterà" il logo del Casinò Admiral di Mendrisio. Già nella scorsa stagione ci fu una partnership a livello commerciale tra la casa da gioco ticinese e il club bianconero. La collaborazione è stata positiva ed è sfociata in un rapporto ancor più stretto.

Di seguito il comunicato ufficiale della casa da gioco:

"Il Casinò Admiral di Mendrisio sarà il nuovo sponsor di maglia dell’HC Lugano. Durante la presentazione della nuova maglia, la responsabile marketing dell’Admiral, Leila Bigolin, illustra: Dopo la partnership con l’HCL dell’anno scorso il passaggio allo sponsoring di una maglia tanto prestigiosa risultava un passo pressoché naturale. Con la firma del contratto volevamo ringraziare il club e la sua dirigenza per la bella e costruttiva esperienza vissuta in passato e per la collaborazione contraddistinta da un reciproco rispetto. La scelta dell’Admiral di condividere le sorti dell’HCL, in quanto sponsor di maglia, è dovuta da un denominatore strategico comune. In effetti, ci accumunano le similitudini del gioco.

L’HC Lugano fa parte dell’élite hockeistica svizzera da oltre 75 anni. Questo approccio è sposato anche dal Casinò Admiral che offre sì, il gioco in primo piano, ma si concentra specialmente sull’accoglienza che, a Mendrisio, è un vero e proprio concetto.

Dal canto suo, l’avv. Luca Antonini, Direttore amministrativo della Casinò Admiral SA, precisa: Come sul ghiaccio di Lugano anche da noi si “scarta”, ci sono degli “Hat Trick” o, addirittura si fa “Poker”. Un gergo, quello dei commentatori sportivi, molto simile alle definizioni usate nella sala da gioco a Mendrisio. Va poi ribadito, che l’estro agonistico dei giocatori dell’HC Lugano si è sempre contraddistinto per l’impegno e il rispetto nei confronti del pubblico. Questa similitudine con il nostro concetto di “Benvenuto” ci ha indotto a puntare sull’HC Lugano. Con orgoglio! Sicuri di essere presenti su una maglia ambiziosa e dalla lunga tradizione.

La dirigenza della Casinò Admiral SA ha poi fatto un grosso in bocca al lupo per uno splendido campionato all’HC Lugano con la speranza che possa raggiungere i suoi obiettivi sportivi. Ai tifosi è stato poi rinnovato l’invito di “puntare” su Mendrisio per sentirsi ben accolti come alla Cornèr Arena di Lugano."