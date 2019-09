«Dobbiamo dimostrare di essere all’altezza»

BIASCA - Ancora un’amichevole, sabato sul ghiaccio dell’EVZ Academy, poi sarà campionato, con i Rockets che faranno il loro esordio in casa contro il Sierre. A poco più di una settimana dal face-off della nuova stagione - che, da quest’anno, prevede la relegazione - i razzi si sono presentati ai media lanciando la nuova avventura.

«Lo scorso anno, come ci aspettavamo, è stato il più difficile, ma ci ha permesso di crescere - ha esordito il presidente Davide Mottis - È stato difficile dal punto di vista sportivo e societario, anche perché sapevamo che sarebbe finito il primo ciclo triennale. Bisognava riequilibrare tutto il meccanismo Rockets e questo ha richiesto del tempo. Il lavoro ha però portato a un ottimo risultato, ovvero il proseguo di questa realtà permettendoci di essere qui oggi a lanciare la nuova stagione. Ora abbiamo iniziato una nuova collaborazione istituzionalizzata col Davos, che dopo un anno di esperienza con noi ha capito di dover investire per - allo stesso tempo - investire sui propri giovani».

Davide Mottis ha poi posto l’accento sugli “esami” che attendono i Rockets.

«Come in un liceo, dopo tre anni siamo arrivati alla stagione degli esami di maturità a tutti i livelli. Dovremo dimostrare di meritare il posto in questa Lega. Ovviamente puntiamo ancora sulla formazione dei giovani, ma dobbiamo anche dimostrare di essere maturi e all’altezza. Col lavoro duro si possono raggiungere gli obiettivi».

Il pres ha poi toccato un tasto dolente, ovvero quello delle entrare e della media spettatori.

«Siamo una squadra di Swiss League con i nostri obiettivi, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti - mi riferisco anche a media e tifosi - per consolidare la nostra realtà. Non pretendiamo nulla, ma ci aspettiamo un’attenzione maggiore. Con tanta gente in pista si creano le giuste emozioni».

Senza voler fare polemica, Mottis ha poi elencato alcuni numeri significativi.

«Nel 18/19 abbiamo avuto tessere e abbonamenti venduti per un totale di 45’000 franchi circa. Quest’anno, al momento, siamo a 27’000. Ovvero poco più della metà. La nostra preoccupazione è dettata dalle cifre. Eppure crediamo di essere concorrenziali a livello di prezzi. Sempre a proposito di numeri, lo scorso anno la media spettatori è stata di 142 unità. Fa un po’ rabbrividire. Questo ha fatto in modo che, ad ogni partita, calcolando costi e ricavi, perdevamo circa 3’000 franchi. Non pensiamo di essere arroganti o presuntuosi nel chiedere maggiore sostegno. Per i risultati economici la scorsa stagione si è chiusa con un consuntivo di 1’469’000.- e un risultato d’esercizio di 9’580 franchi grazie ad un controllo meticoloso dei costi e l’aiuto dei nostri partner. Quest’anno il budget sarà di 1’800’000».

Dopo Mottis, ha preso la parola il vice-allenatore Sébastien Reuille.

«Quello alle porte sarà un campionato speciale, con la relegazione che sarà un punto molto sensibile. La nostra idea è quella di creare un gruppo che possa lavorare a medio-lungo termine, con una certa stabilità. L’ingresso del Losanna nel progetto ci permette di aumentare la concorrenza e la qualità, siamo pronti per questa sfida».

Sulla stessa linea coach Alex Reinhard.

«Il nostro progetto resta fondato sulla formazione dei giovani, ma quest’anno sarà importantissimo fornire prestazioni adeguate e creare stabilità. Sul ghiaccio vogliamo portare i nostri valori, ovvero quelli di una squadra unita, che gioca con intensità e suda per la propria maglia. Voglio un gruppo affamato, pronto a pagare il prezzo. La comunicazione tra lo staff e con i giocatori sarà un punto fondamentale».

È poi stato il turno di Paolo Duca, ds dell’Ambrì.

«Come prima cosa ci teniamo a ribadire l’importanza strategica dei Rockets. Siamo sempre più convinti che, per i giovani, la Swiss League sia l’ultimo gradino prima del professionismo. Insomma che si tratti di una grande chance da sfruttare come trampolino di lancio. Vorrei inoltre dare il benvenuto al Davos che entra anche nel CdA in maniera formale, e al Losanna con la speranza che questa collaborazione diventi duratura. Ringrazio anche il vecchio staff (Cadieux, Tamfal e Neuenschwander, senza dimenticare in particolare Habisreutinger, ndr) per il lavoro svolto»

Volto nuovo nel progetto, Hnat Domenichelli - GM del Lugano - non ha dubbi.

«Dal primo momento ho sostenuto i Rockets, che come progetto rappresentano già un successo. Basta guardare chi, come Dal Pian, Haussener e pure Cadieux - ora a Ginevra come assistant coach - sono stati catapultati in National League. Vuol dire che il progetto funziona e continuerà a farlo. Ai giovani dico che la strada per la A non è mai dritta o facile, ma ci si arriva tramite tappe fondamentali. I Rockets sono una di queste».

Dopo John Gobbi, che a nome del Losanna si è detto «estremamente felice di questo partenariato», sottolineando la collaborazione che coinvolge 4 squadre di NL, ha parlato il ds del Davos Raeto Raffainer.

«È un privilegio fare parte di questo progetto, di cui condivido al 100% la strategia - ha detto Raffainer - Io stesso come giocatore ero un prodotto dei GCK Lions, farm team dello Zurigo. Non tutti hanno il talento per fare subito il passo dagli Juniori alla A, con il divario che in questi anni è molto aumentato. In questi casi serve tempo, serve lavoro e pazienza. A proposito dei GCK lions, chiudo con dei numeri significativi. lo scorso anno ben 35 giocatori usciti da lì hanno solcato le piste di National League, 42 in Swiss League e 5 in NHL, ovvero Malgin, Fiala, Kukan, Siegenthaler e Andrighetto. Tutti prodotti dei GCK Lions. Eppure nel 2001, quando il progetto è iniziato, le difficoltà non sono mancate. Per questo chiedo ai media e al pubblico di guardare allo sviluppo dei giovani».