Ambrì “plastic free”

AMBRÌ – La Champions come festa e come... test. In occasione delle due partite di CHL, previste giovedì 5 e sabato 7 settembre alla Valascia, l'Ambrì testerà l'utilizzo dei bicchieri con deposito. Promossa nel tentativo di ridurre il consumo di plastica, se si rivelerà efficace, l'iniziativa verrà adottata anche in campionato. Sabato, parallelamente alla sfida al Red Bull Monaco, accanto alla Valascia sarà allestito un tendone dove si potranno degustare prodotti enogastronomici tipici della Valle Leventina.

Di seguito il comunicato del club biancoblù:

“L’Hockey Club Ambrì-Piotta informa i propri tifosi che per le due partite casalinghe di Champions Hockey League in programma giovedì 5 settembre e sabato 7 settembre alle ore 19.45 sarà effettuata una prova sull’utilizzo dei bicchieri con deposito (CHF 2) per softdrinks e birre in tutti i bar e spacci della Valascia.

Nell’ottica di ridurre il consumo di plastica durante le partite, i bicchieri potranno essere riconsegnati nei punti previsti della Valascia con il ritorno del deposito. Qualora l’introduzione dei bicchieri con deposito avrà esito positivo, verranno introdotti per tutta la durata della stagione.

La società biancoblù ricorda che per le sfide casalinghe di Champions Hockey League sono validi gli abbonamenti per la stagione 2019/2020 e che alla cassa principale si potranno sottoscrivere le nuove tessere stagionali, così come sarà possibile acquistare i biglietti per le partite. Sono ancora disponibili biglietti tribuna e spalti, dunque il club leventinese invita tifosi e appassionati a presenziare alle prime due partite casalinghe di Champions Hockey League in programma giovedì 5 e sabato 7 settembre alla Valascia (ore 19.45) in modo da spingere la squadra sul ghiaccio e far valere il vantaggio casalingo grazie al proprio tifo.

L’HCAP annuncia infine che per la partita di sabato 7 settembre contro il Red Bull München, a partire dalle ore 17.00, sarà messo in servizio un tendone sul piazzale adiacente la Valascia dove si potranno degustare prodotti enogastronomici tipici della Valle Leventina e completare così le possibilità di ristoro e festa.”