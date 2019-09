«Proveremo a scalare la montagna. Lugano? Può fare male a tutti»

LOSANNA - A quota tre punti dopo le prime due euro-trasferte contro Yunost Minsk e Lathi Pelicans, il Losanna di Ville Peltonen ha già mostrato parte delle sue grandi potenzialità che lo candidano tra gli attesi primattori della prossima stagione. Consumati i primi duelli in Champions League, i vodesi si preparano ad accogliere i bielorussi (venerdì) e i finnici (domenica) per la “rivincita” sul ghiaccio di Yverdon.

«Arriviamo a queste sfide con ottimismo e fiducia, siamo sulla buona strada e vogliamo fare punti - esordisce il difensore Matteo Nodari, 31enne ticinese in forza al Losanna dal 2014 - Nell’esordio a Minsk abbiamo fatto un po’ di fatica perdendo al supplementare, ma già dalla seconda partita contro i Pelicans (vinta 5-4 ai rigori, ndr) ci siamo rifatti».

Come vivete la Champions?

«Purtroppo non è ancora seguita come meriterebbe, ma è un torneo dove si gioca un ottimo hockey. Le trovo partite intriganti e, per quel che ci riguarda, è un nostro obiettivo. È una nuova esperienza e sarebbe un peccato buttarla via. Insomma vogliamo andare avanti».

Queste sfide, con punti in palio e avversari di livello, sono anche un'eccellente preparazione in vista del campionato.

«Sicuro, il 13 si comincia e verremo subito in Ticino… iniziamo proprio da Lugano in quella che per me è sempre una partita speciale. Non sarà facile perché sappiamo che i bianconeri in casa mettono sempre una marcia in più. Facendo bene in CHL possiamo arrivarci in fiducia e con già un buon ritmo nelle gambe, evitando brutte sorprese».

Reduce dal terzo posto nello scorso campionato, con la corsa nei playoff finita in semifinale contro lo Zugo, il Losanna ha portato avanti un ottimo mercato dove sono arrivati - tra gli altri - Jooris, Almond e Tobias Stephan. Legittimo puntare in alto.

«La squadra era già molto buona e sono arrivati altri rinforzi di peso. Ci sono tante soluzioni e un mix importante. Puntiamo ai playoff, possibilmente chiudendo nella top-4, per poi cercare di andare avanti il più possibile. Conosciamo le nostre potenzialità ma non dobbiamo nemmeno metterci pressione».

Anche perché la concorrenza non manca…

«Tante squadre si sono rinforzate ed è difficile fare pronostici. Noi pian piano stiamo cercando di scalare la montagna… la società lavora bene e ha fatto degli ottimi acquisti. Lo scorso anno siamo arrivati terzi e usciti di scena contro lo Zugo. L’idea è quella di continuare a migliorare… l’obiettivo sono comunque i playoff, poi si vedrà. La stagione è lunga e nella fase calda gli infortuni possono essere determinanti».

Ultime battute sulle ticinesi. Iniziamo dal Lugano, dove Nodari è cresciuto e ha giocato per diversi anni.

«Lugano è sempre una piazza importante. Ha cambiato parecchio, ma sono arrivati ottimi giocatori e bisognerà vedere quale sarà l’impatto dei nuovi stranieri. Se ingrana è una squadra che può fare male a tutti».

E l’Ambrì?

«La scorsa stagione ha fatto benissimo, ora ha perso soprattutto Kubalik e Guerra. Kubalik, a livello individuale, era probabilmente il miglior giocatore del campionato. Anche l’infortunio di Conz può creare qualche problema. I biancoblû hanno sicuramente perso qualcosa a livello individuale, ma Cereda è rimasto… Nel senso che le idee resteranno quelle e la filosofia è la stessa. Dovranno essere bravi a trovare ancora i giusti meccanismi», conclude il difensore Matteo Nodari.