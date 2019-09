Il Davos perde anche Dominic Buchli

DAVOS - Dopo Magnus Nygren - out per circa tre mesi - in casa Davos si registra un'altra lunga assenza di un difensore.

Dominic Buchli si è infatti procurato un problema al menisco, in seguito a uno scontro con un compagno durante l'allenamento.

Come riporta il club grigionese sul proprio sito internet, il classe '98 - che l'anno scorso aveva vestito in 15 occasioni la maglia dei Rockets - dovrà rimanere ai box per circa quattro mesi.

Keystone (archivio)