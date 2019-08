Ohtamaa subito a segno e il Lugano vince

RAPPERSWIL - Buona prova per il Lugano che, nel suo percorso di avvicinamento all'esordio (ufficiale) stagionale, ha ottenuto una sofferta ma meritata vittoria contro il Rapperswil. Nella tana dei sangallesi i bianconeri si sono imposti 3-2, dimostrando di aver fatto netti passi avanti rispetto alle uscite contro Ingolstadt e Kölner Haie.

Nel primo terzo il match è stato frizzante. Si è visto il tentativo di fuga dei padroni di casa, avanti con Mosimann (6'), la reazione dei ticinesi, a segno due volte con Romanenghi (12' e 15') e il provvisorio pari di Ness (18'). Poi i ritmi sono calati e a salire in cattedra sono state le difese. Non si sono infatti registrati punti in tutto il secondo periodo e per metà del terzo. Lì ha lasciato il segno il nuovo arrivato Ohtamaa, che al 53' ha graffiato per il definitivo 3-2 in favore dei sottocenerini.

Il Lugano tornerà in pista per l'ultima amichevole prestagionale il 6 settembre, quando sarà ospite dello Zurigo.

Keystone (foto d'archivio)