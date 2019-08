Nygren out 3 mesi: Davos sul mercato

DAVOS - Brutte notizie per il Davos di Christian Wohlwend, che dovrà fare a meno di Magnus Nygren per diverso tempo. Il forte difensore svedese, infortunatosi al ginocchio sinistro nel match amichevole contro i Nürnberg Ice Tigers, dovrà stare ai box per circa 3 mesi.

Per sopperire all'assenza del 29enne - per il quale fortunatamente non sarà necessario un intervento chirurgico - i grigionesi hanno annunciato di essere alla ricerca di un sostituto almeno per l'inizio di stagione.

Keystone (foto d'archivio)