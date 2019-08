Ambrì: la prima uscita europea è amara

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Presentatosi a Monaco con l'abito da sera, l'Ambrì ha fatto il suo ingresso nel "salotto" della Champions, competizione alla quale si è guadagnato il pass grazie all'eccezionale quinto posto dello scorso anno.

Sul ghiaccio del Red Bull Monaco - finalista della scorsa edizione - Fora e compagni hanno iniziato il loro cammino con una sconfitta: nonostante la buona prova - nella quale anche la sfortuna ci ha messo lo zampino (diversi i pali colpiti dai ticinesi) - la sfida si è chiusa sul 3-0 in favore dei padroni di casa.

I sopracenerini sono scesi in pista senza gli infortunati di lungo corso Conz, Jelovac, Novotny e Rohrbach. Out anche Pinana, in porta Manzato.

Nel primo terzo della gara sono stati i leventinesi a crearsi le occasioni migliori: negli ultimi 5' gli uomini di Luca Cereda hanno colpito due volte il palo con Hofer e Kostner, in entrambe le occasioni con l'uomo in più sul ghiaccio. Ma a passare in vantaggio - a 13'' dalla prima sirena - sono stati i padroni di casa, con una conclusione chirurgica partita dal bastone dell'ex Berna Derek Roy.

A cavallo di metà partita i leventinesi - propositivi e molto attivi sul fronte offensivo - hanno colpito altre due volte il ferro, dapprima con Zwerger e poi con Dal Pian (di pattino). Insomma la fortuna ha decisamente voltato le spalle al complesso di Luca Cereda. Chi sbaglia paga è un vecchio adagio che molto spesso torna d'attualità. Ne sa qualcosa l'Ambrì che - al 36' - ha incassato il raddoppio, firmato in powerplay da Trevor Parkes (espulso Incir). Al secondo riposo si è cosi andati con il Monaco in avanti di due reti.

Attorno al 48' D'Agostini ci ha provato, con una conclusione molto pericolosa terminata a pochi centimetri dalla porta tedesca. Nei minuti restanti i sopracenerini, che a una manciata di secondi dal termine hanno incassato il 3-0 firmato nuovamente da Parkes con Manzato in panchina - non sono più riusciti a rendersi troppo pericolosi. E così è maturata la prima "eurosconitta" leventinese.

Di tempo per recriminare non ce n'è: sabato pomeriggio i biancoblù torneranno in pista alle 15.30 sul ghiaccio del Färjestad, capace questa sera di strapazzare 6-1 il Banska Bystrica.

Per quanto concerne le altre due elvetiche in pista, il Bienne ha battuto 2-1 i norovegesi del Frisk Asker mentre lo Zugo ha sconfitto 5-2 i danesi del Rungsted.

MONACO - AMBRÌ 3-0 (1-0, 1-0, 1-0)

Reti: 19'47'' Roy (Bourque, Boyle) 1-0; 35'21'' Parkes (Bourque, 5c4) 2-0; 59'46'' Parkes 3-0 (porta vuota).

Ambrì: Manzato; Fora, Dotti; Fohrler, Ngoy; Plastino, Fischer; Payr; Sabolic, Müller, Zwerger; Hofer, Flynn, D'Agostini; Trisconi, Kostner; Bianchi; Goi, Dal Pian, Incir.

TiPress (archivio)