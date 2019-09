Un vento di cambiamento investe la Cornèr Arena

LUGANO - "Wind of Change", sono passati quasi 30 anni da quando gli Scorpions hanno composto la loro più celebre ballata, icona e simbolo della fine della Guerra Fredda e della caduta del Muro di Berlino. Un vento di cambiamento che sta spirando forte anche sotto le volte della Cornèr Arena. Dopo la scorsa (deludente) stagione, la dirigenza del Lugano ha infatti deciso che era giunto il momento di svoltare con veemenza. Una vera e propria rivoluzione che ha scosso fin dalle fondamenta il club bianconero.

E allora a dirigere il vascello sottocenerino al posto dei "navigati" Greg Ireland e Roland Habisreutinger sono arrivati due neofiti rampanti e affamati: Sami Kapanen (alla transenna) e Hnat Domenichelli (alla scrivania). In accordo con la società, la coppia ha rivoltato il Lugano. Il finlandese cercando di inculcare uno stile più diretto, più veloce e più concreto alla squadra. Lo svizzero-canadese andando a prendere giocatori ritenuti (maggiormente) adatti al progetto. Come Ryan Spooner e Atte Ohtamaa.

Dotato di gran velocità, con ottime mani e una visione di gioco fuori dal comune, il 27enne canadese - reduce da un'ultima stagione piuttosto opaca a Vancouver, ma pur sempre autore di mezzo punto a partita in NHL - ha tutte le doti per diventare un giocatore dominante nel nostro campionato. La sua presenza potrà dare importanti impulsi ad un attacco bianconero che potrà contare anche sugli innesti di Reto Suri e Dominic Lammer per compensare la pesante partenza di Gregory Hofmann. Ottime, ma ovviamente diverse, pure le caratteristiche del marcantonio finlandese, ex capitano del Kärpät e campione del mondo con la sua nazionale, che dovrà garantire solidità ad una difesa che, orfana di Elvis Merzlikins, è apparsa piuttosto in difficoltà nelle amichevoli precampionato.

Insomma, i nuovi stranieri sono due autentici colpi di mercato. Ma anche due fulgidi esempi di come il vento dalle parti della Cornèr Arena sia cambiato. Negli ultimi anni, infatti, raramente si era deciso di intervenire in corsa sul mercato quando la rosa era al completo. Ma lo staff tecnico, vedendo alcune mancanze, ha reagito di conseguenza e con prontezza. Una sorta di anno zero bianconero. "Wind of Change", cantavano gli Scorpions.

Tutto il mercato bianconero: Arrivi (6): Sandro Zurkirchen (Losanna) Atte Ohtamaa (Kärpät Oulu) Sandro Zangger (Losanna)

Dominc Lammer (Zugo)

Reto Suri (Zugo)

Ryan Spooner (Vancouver Canucks)

Partenze (7): Elvis Merzlikins (Columbus Blue Jackets) Stefan Ulmer (Bienne)

Riccardo Sartori (Olten) Luca Cunti (Bienne)

Gregory Hofmann (Zugo)

Henrik Haapala (Jokerit Helsinki)

Maxim Lapierre (Eisbären Berlino)