Nygren rotto, il Davos trema

DAVOS – Magnus Nygren non sarà in pista il 13 settembre per Zurigo-Davos, primo impegno in campionato dei grigionesi.

Il 29enne difensore si è infatti infortunato a un ginocchio nell'amichevole contro i Nürnberg Ice Tigers e, per questo, sarà costretto a fermarsi a “tempo indeterminato”. Già certi della sua assenza per le prime partite ufficiali della stagione, i grigionesi hanno comunicato che per stabilire l'esatta entità del problema riportato dallo svedese serviranno ulteriori esami. Vestito il gialloblù nel 2017, in Svizzera Nygren ha messo insieme 59 punti in 99 match.

KEYSTONE/KPINL KPAPA KPPA (GIAN EHRENZELLER)