Tim Berni assaggia l'America

ZURIGO – Primo assaggio d'America per Tim Berni, che il prossimo mese parteciperà a un torneo con i Columbus Blue Jackets.

Con la franchigia dell'Ohio (che l'ha scelto al draft 2018), il difensore dello Zurigo prenderà parte a un torneo giovanile a Traverse City. Il 19enne rimarrà in Michigan dal 6 al 10 settembre. Sarà dunque regolarmente in pista per l'esordio in campionato dei Lions.

Keystone (foto d'archivio)