Cocaina, quattro anni di squalifica per Evgeny Kuznetsov

WASHINGTON (USA) – Batosta per Evgeny Kuznetsov, squalificato per quattro anni dalla IIHF per non avere superato un controllo antidoping. Il 27enne attaccante dei Washington Capitals è risultato positivo alla cocaina in un test effettuato agli ultimi Mondiali.

Proprio lo scorso maggio, nei giorni seguenti alla manifestazione, il russo era finito nell'occhio del ciclone per un video divenuto virale in rete. Nel filmato, ripreso in una camera d'albergo, lo si vedeva armeggiare con uno smartphone vicino a un tavolino sul quale erano presenti due sospette strisce di polvere bianca. In quell'occasione la NHL non prese provvedimenti.

Keystone (foto d'archivio)