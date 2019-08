Scherwey "prova" con i Senators

BERNA - Tristan Scherwey non sarà in pista con il Berna nella primissima parte di stagione. Dall'8 settembre il 28enne attaccante friborghese parteciperà infatti a un camp organizzato dagli Ottawa Senators, che lo costringerà a rimanere in Nord America per tre settimane e a perdere - dunque - al massimo otto partite di National League.

Reduce da una stagione da 15 gol e 22 assist (in 62 match), Scherwey non potrà rimanere in Canada oltre il termine del camp. Nel suo contratto con gli Orsi - che scade nel 2027 - è infatti presente una clausola di uscita verso la NHL solo a partire dal prossimo anno.

Keystone (foto d'archivio)