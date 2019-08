Berra tra Friborgo e Bienne? Dubé: «No, ci sono anche altri»

FRIBORGO - Reto Berra via da Friborgo al termine di questa stagione? È una possibilità concreta. Molto concreta. Ad aprire alla probabile partenza dell'estremo difensore - in scadenza di contratto al 30 aprile 2020 - è stato Martin Steinegger. A "Watson", il direttore sportivo del Bienne ha ammesso di aver formulato un'offerta ufficiale al portiere; di averlo scelto come sostituto del prossimo pensionato Hiller e di averlo tentato con un ricco quadriennale. E anche di attendere una risposta in tempi brevi.

Sì ma quanto brevi? E il Friborgo, in tutto ciò, fa solo lo spettatore?

I Dragoni stanno ballando e non sono i soli. Di perdere una delle loro colonne, il giocatore che, vincendo la concorrenza del Losanna, hanno riaccompagnato in Svizzera dopo cinque anni di NHL, non ne hanno d'altronde assolutamente voglia.

«La situazione è chiara - ha ammesso il ds Christian Dubé - Reto è in scadenza e sta valutando cosa fare nel futuro. Un futuro che noi vogliamo possa vivere con noi».

Avete presentato un'offerta?

«La nostra, un contratto quadriennale, è sul tavolo. Come quella del Bienne. E come altre. Non siamo solo in due ad attendere la decisione di Berra».

L'attesa quanto durerà?

«Spero molto poco. Già giovedì, venerdì o al massimo settimana prossima, dovrebbe arrivare la decisione».

Se Reto decidesse di sposare la causa di un altro club, a voi "rimarrebbe" solo Ludovic Waeber. Anch'egli in scadenza. Potrebbe essere il futuro titolare.

«Discorso difficile da affrontare ora. Aspettiamo Berra, poi decideremo come muoverci».

Keystone (foto d'archivio)