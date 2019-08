L'Ambrì ha toccato con mano la Champions

BERNA - Mancano dieci giorni alla prima apparizione dell'Ambrì in Champions League. I leventinesi - inseriti nel Gruppo G con Red Bull Monaco, Banska Bystrica e Färjestad - esordiranno giovedì 29 agosto in terra tedesca.

Una bella occasione per la squadra di Luca Cereda, un'occasione che Fora e compagni si sono guadagnati grazie a un eccellente campionato 2018/19. «Siamo in un gruppo molto difficile, ma vogliamo rendere la vita il più difficile possibile ai nostri avversari - le parole di Luca Cereda espresse oggi in una conferenza stampa tenutasi a Berna - Per noi questa competizione è qualcosa di prezioso per acquisire ulteriore esperienza, imparare dai nostri avversari e migliorare».

Anche Marco Müller è carico per questa nuova opportunità: «Giocare delle partite ad alti livelli in altri paesi sarà un'occasione davvero interessante per noi. Non vedo l'ora di scendere sul ghiaccio».

TiPress