Semaforo verde per i Ticino Rockets

BIASCA - I Ticino Rockets potranno prendere parte al campionato 2019/2020. Questo ha certificato la Lega la quale, dopo approfondita analisi attraverso l'apposita Commissione, ha promosso il club con la licenza per la Swiss League. Il pass è stato bollato in "verde"; ciò significa che la società non dovrà sottostare ad alcuna ulteriore condizione.

Di seguito il comunicato dei Razzi:

"L’Hockey Club Biasca Ticino Rockets comunica con soddisfazione di aver ottenuto dalla competente commissione la licenza di partecipare al campionato di Swiss League 2019/2020 senza riserve finanziarie o infrastrutturali della Raiffeisen BiascArena.

La licenza, ottenuta con la dicitura “verde”, e quindi senza alcun tipo di condizione supplementare, è motivo d’orgoglio per tutta la società, che può guardare ora con ottimismo all’imminente quarta stagione di Swiss League. Il Consiglio di Amministrazione e la direzione dei Ticino Rockets colgono quest’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto il club in questi primi tre anni, permettendo alla società di raggiungere un tale risultato.

Come sottolineato dal Presidente Avv. Davide Mottis: «L’ottenimento della licenza di gioco per la stagione 2019/2020, senza alcuna riserva o condizione, rappresenta motivo di soddisfazione ed un’ulteriore attestazione della solidità sportiva, organizzativa e finanziaria di un progetto nato ormai tre stagioni fa e che si sta consolidando nella realtà dell’hockey di Swiss League, raccogliendo riconoscimenti sia sul piano sportivo (con la collaborazione dei vari partner, fra i quali gli ultimi entrati a farne parte HC Davos e Lausanne HC) che, appunto, dal profilo organizzativo e finanziario»."

TiPress (foto d'archivio)