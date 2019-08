Festeggia pure l'Ambrì: ecco la licenza

AMBRÌ – En plein ticinese. Insieme con il Lugano, già applaudito nel pomeriggio, pure l'Ambrì ha ottenuto la licenza di gioco per la stagione 2019/2020. La situazione economica del club, che tanto aveva destato preoccupazione in passato, verrà monitorata con attenzione dalla Lega. Nonostante ciò la Commissione delle licenze ha premiato gli sforzi biancoblù con una “promozione” in prima istanza.

Di seguito il comunicato ufficiale della società biancoblù:

“L’Hockey Club Ambrì-Piotta è lieto di annunciare di aver ricevuto in prima istanza dalla Commissione licenze della Lega Nazionale di Hockey la licenza di gioco per la stagione 2019-20. Questo importante passo formale permette al club leventinese di proseguire sulla via del rilancio dopo gli anni difficili che ha conosciuto.

Pur mostrando dei miglioramenti molto incoraggianti, la situazione economica del club verrà monitorata regolarmente dalla Lega anche durante questa stagione, come nelle precedenti. Un importante passo è già stato compiuto con l’inizio dei lavori per il Nuovo Stadio Multifunzionale di Ambrì. Inoltre, verrà lanciato un aumento di capitale pubblico, già annunciato durante l’ultima assemblea generale dello scorso dicembre. L’avvio del cantiere e l’aumento di capitale pubblico rappresentano due tappe fondamentali verso il consolidamento finanziario della società imposto dalla Lega.”

