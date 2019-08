«I giovani da Losanna? Alzano il livello e sono messi a disposizione gratuitamente»

BIASCA - Non solo dal Lugano, dall'Ambrì e dal Davos: nella stagione ormai alle porte i Ticino Rockets riceveranno giocatori pure dal Losanna. I Razzi hanno infatti raggiunto un accordo con i vodesi, impegnatisi a prestare due ragazzi, un 19enne e un 21enne, da far crescere sul ghiaccio della Swiss League. La questione ha fatto un po' storcere il naso a qualche "purista" dei farm-team, convinto che schierando tanti elementi da altri cantoni lo spazio per i ticinesi finirà per ridursi.

«(L'accordo) è un'ulteriore dimostrazione del buon lavoro fatto a Biasca con i giovani - ha raccontato Davide Mottis, presidente del club, ai microfoni di Radio Ticino RFT - perché se dopo Davos anche un'organizzazione importante come quella a Losanna ha deciso di partecipare con una collaborazione, vuol dire che viene riconosciuto il lavoro fatto. Questo è e rimane un progetto ticinese; è chiaro però che per avere una squadra competitiva in Swiss league si deve avere un roster di un certo livello. Al momento i numeri in Ticino non consentono di metterlo insieme, quindi ben vengano queste collaborazioni che permettono inoltre di alzare il livello e aiutano quindi a far crescere i nostri giovani. Non da ultimo, noi con questa collaborazione abbiamo un risparmio importante perché ci vengono messi a disposizione due giocatori gratuitamente, due ragazzi che non dobbiamo andare a mettere sotto contratto. Quel giorno che magari avremo la pista con 1'000-2'000 spettatori potremo anche permetterci di mettere sotto contratto dei giocatori come Ticino Rockets».

TiPress