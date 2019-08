Pure il Losanna sale sui... Razzi

BIASCA - Nuova importante collaborazione per i Ticino Rockets i quali, in vista della prossima stagione, hanno stretto un accordo con il Losanna. La partnership tra i due club porterà a Biasca due promettenti ragazzi che hanno bisogno di giocare, possibilità che avrebbero avuto raramente in biancorosso. Agli ordini di coach Alex Reinhard si muoveranno Guillaume Anex, classe 2000, e Lee Roberts, classe ’98.

Sébastien Reuille, responsabile sport e management dei Ticino Rockets: "Siamo estremamente soddisfatti di questo accordo, che completa ulteriormente la rosa dei Ticino Rockets portando dei giocatori di qualità a Biasca. Guillaume e Lee, nonostante la giovane età, hanno già ricoperto ruoli importanti nella loro carriera e con noi potranno crescere ulteriormente, aiutando la squadra durante tutto l’arco della stagione contribuendo così alla nostra realtà sia sul ghiaccio che a livello umano".

Di seguito il comunicato ufficiale dei Razzi:

L’Hockey Club Biasca Ticino Rockets è felice di comunicare di aver trovato un accordo di partnership con il Lausanne HC valido per la stagione 2019/20.

L’accordo, di grande importanza per i Ticino Rockets, prevede che il club vodese contribuisca al progetto Rockets con due giocatori: Guillaume Anex, classe ’00 e Lee Roberts, classe ’98.

Guillaume Anex, fino all’anno scorso capitano degli Junior Elite di Losanna e membro della nazionale U20, è un difensore di 87 kg che porterà stabilità e visione di gioco nella

difesa dei Rockets.

Lee Roberts, è invece un Power wing, che con i suoi 87 kg e il suo 1m87 porterà forza nei Rockets. Lee, oltre alle 10 partite con il LHC, l’anno scorso ha giocato la maggior parte

della stagione con il Forward Morges, compagine militante in MySport league, dove ha fatto registrare 25 punti in 22 partite."

TI-Press