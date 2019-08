«Non ci sono squadre materasso. Ambrì e Lugano? Manca uno straniero»

LUGANO - Tutte e dodici le squadre di National League sono scese per la prima volta sul ghiaccio qualche giorno fa per preparare al meglio la prossima stagione.

Sono stati molti i colpi sferrati sul mercato: ma che campionato si dovranno aspettare gli appassionati di hockey? «Combattuto, equilibrato e spettacolare», ha analizzato l'ex giocatore di Lugano e Ambrì degli anni '90 Stefano Togni. «Tutte le formazioni si sono mosse molto bene sul mercato e si sono di conseguenza rinforzate. Non ci sono squadre materasso, per cui ogni partita sarà una battaglia e si lotterà fino all'ultimo per entrare nei playoff. La differenza potrebbero farla gli allenatori dato che alcune compagini hanno un nuovo timoniere in panchina, che dovrà essere bravo a trovare gli ingredienti giusti per sfruttare al massimo il potenziale a disposizione».

Spooner, Suri, Lammer e Zangger sono i quattro prescelti dai bianconeri per compensare le partenze di Hofmann, Cunti e Lapierre. In difesa dentro Chuard e fuori Ulmer, mentre fra i pali Zurkirchen proverà a non fare rimpiangere Merzlikins. «I bianconeri hanno ingaggiato giocatori mirati e di peso. Chiaramente Hofmann non sarà facile da sostituire, ma reputo Suri un buonissimo attaccante anche se ha meno confidenza con il gol. Personalmente avrei cercato di iniziare la stagione con cinque stranieri, magari un difensore, anche perché è risaputo che questo tipo di concorrenza interna può soltanto giovare al gruppo. Il reparto arretrato è composto da elementi giovani, ma sono d'accordo con la linea della società poiché per acquisire esperienza bisogna dare loro fiducia. Ci sarà sicuramente tanto ghiaccio per i ticinesi Riva e Matewa».

Alla Valascia sono invece arrivati i difensori Fohrler e Payr, gli attaccanti Dal Pian e Sabolic, così come i portieri Hrachovina e Östlund. Questi giocatori dovranno cercare di non far rimpiangere soprattutto i partenti Kubalik e Guerra... «Malgrado i biancoblù abbiano perso Kubalik possono ben sperare visto che sono arrivati degli elementi interessanti. Reputo infatti Sabolic un buonissimo straniero, un giocatore di peso, esperto, con un buon tiro e un buon pattinaggio. Nel reparto difensivo Payr e Fohrler sono due giovani che hanno finora fatto bene e se Cereda e Duca hanno deciso di puntare su di loro significa che hanno del potenziale. Dal canto suo Dal Pian ha iniziato bene, è motivato e lo reputo un buon centro. Manca evidentemente uno straniero che possa sostituire a corto termine Novotny».

Quale squadra ha operato meglio sul mercato secondo te? «Come ho detto in precedenza si sono rinforzate tutte, ma metterei lo Zugo in cima alla lista. I Tori hanno inserito nel proprio roster soltanto elementi di spicco e hanno sempre più le carte in regola per salire finalmente sul tetto svizzero. In porta è arrivato Genoni, mentre in attacco la squadra potrà contare su elementi del calibro di Hofmann, Bachofner, Kovar e Thorell».

Keystone (foto d'archivio)