Girandola di portieri: dopo Reto Berra, anche Robert Mayer finisce sul mercato?

GINEVRA - Dopo Reto Berra - che ha deciso di non far valere l'opzione presente nel suo contratto per prolungare il legame con il Friborgo - un altro grande portiere svizzero potrebbe finire sul mercato in vista della stagione 2020/2021. Stando a "EliteProspects" sarebbe l'attuale estremo difensore 29enne del Ginevra Robert Mayer.

A quel punto la National League potrebbe assistere a una vera e propria girandola di portieri, visto che anche il Bienne - con il ritiro di Jonas Hiller al termine del prossimo campionato - dovrà tornare di prepotenza sul mercato.

Keystone