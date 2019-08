Amichevole e presentazione ai tifosi: il ricco sabato dell'HCL

LUGANO - Quella di sabato sarà una giornata ricca per il popolo bianconero. Prima la squadra di Sami Kapanen - alle 17.30 - scenderà in pista alla Cornèr Arena contro il Rapperswil e poi in serata i giocatori verranno presentati ai tifosi alla Reseghina.

Ecco il programma completo nel comunicato emesso dalla società bianconera:

"Sabato 10 agosto 2019 l’Hockey Club Lugano si presenterà ufficialmente ai suoi tifosi alla vigilia della stagione 2019/2020.

Alle 17.30 la squadra diretta da Sami Kapanen scenderà sul ghiaccio della Cornèr Arena per la sua prima amichevole casalinga contro i Lakers di Rapperswil. L’entrata alla partita è gratuita.

Il simbolico ingaggio d’inizio gara sarà effettuato da Sébastien Reuille che, dopo 12 stagioni e 618 battaglie con la maglia bianconera, ha recentemente chiuso la sua carriera di indomito guerriero.

Attorno alle 19.30 si apriranno le porte della Reseghina per la tradizionale maccheronata al prezzo di cinque franchi. Anche quest’anno sarà in funzione il sistema di pagamento senza denaro contante con i gettoni (token) che potranno essere acquistati anche prima della partita e nelle pause sul lato est della pista (zona griglia).

Tutti i componenti della prima squadra bianconera saranno chiamati singolarmente sul palco della Reseghina a partire dalle 21.00 circa. Animatore dell’evento sarà Manu D che coinvolgerà alcuni dei giocatori e il presidente Vicky Mantegazza. A seguire video celebrativo, omaggio della società e dei Fans Club e saluto a Sébastien Reuille che entrerà così a far parte delle leggende dell’HCL.

La squadra al completo scenderà in seguito dal palco per l’abbraccio con i tifosi e sarà a disposizione suddivisa in gruppi di 5-6 giocatori per selfie e autografi.

Per coloro che desiderassero sottoscrivere un nuovo abbonamento per la stagione 2019/2020 sarà attivo di fronte all’entrata principale della Cornèr Arena già dalle 15.30 fino ad inizio partita e nell’ora successiva alla stessa l’Info Point per l’acquisto e il pagamento della nuova tessera.

Sempre dalle 15.30 sarà aperto lo Shop’41 con la possibilità di acquistare tra le altre cose la nuova maglia della preseason e la nuova T-Shirt bianca ideale per raccogliere le firme dei propri beniamini".

TiPress