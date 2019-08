Spooner non vede l'ora di iniziare: «Sono sicuro che mi divertirò»

LUGANO - Nella giornata odierna - lunedì 5 agosto - il nuovo straniero del Lugano Ryan Spooner è sceso per la prima volta sul ghiaccio della Cornèr Arena agli ordini di Sami Kapanen. «Ho avuto delle buone sensazioni in pista, mi sento bene», sono state le prime parole dell'attaccante canadese. «L'impatto con l'ambiente in generale è stato positivo e sono sicuro che mi divertirò».

Nella sua carriera il 27enne - che ha firmato un contratto annuale con i bianconeri - ha disputato 329 partite di NHL mettendo a referto 169 punti con Boston Bruins, Edmonton Oilers, New York Rangers e Vancouver Canucks. «Personalmente reputo Lugano una bella sfida: il livello è alto e la squadra è composta da ottimi giocatori. Non conosco personalmente l'hockey svizzero, ma alcuni giocatori mi hanno parlato molto bene del campionato, del Lugano e dei suoi tifosi molto calorosi. Non vedo l'ora di iniziare».

Ma che giocatore è Ryan Spooner? «Ho un gioco molto offensivo, sono veloce e in possesso di una buona tecnica di bastone. Mi piace costruire il gioco e fornire assist. Proverò a fare del mio meglio per aiutare i miei compagni e il Lugano a raggiungere ogni obiettivo. Per riuscirci sarà però necessario lavorare duramente tutti insieme. Dovremo cercare di riscattare la scorsa stagione, ma sono fiducioso. Lugano? È una città molto bella, ho già camminato fino alla pista questa mattina e devo ammettere che mi piace davvero molto. Sono davvero contento di poter giocare qui».