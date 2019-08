Ambrì, otto gol per cominciare

BIASCA – Una sfida sul ghiaccio per levarsi di dosso settimane di carichi e tornare a respirare, per un paio d'ore, l'aria della competizione. Questo è stato, per l'Ambrì, l'incrocio della Raiffeisen BiascArena.

Davanti ai Ticino Rockets e a un Luca Cereda attentissimo, i biancoblù hanno cercato di ritrovare in fretta quella reattività e quell'incisività che avevano segnato la scorsa stagione. Ci sono, ovviamente, riusciti solo a tratti; hanno in ogni caso mostrato una già discreta condizione fisica. Migliorabile, certo, ma perfetta per pensare ora di accelerare in vista delle prime partite ufficiali del 2019/20.

Prove convincenti, nell'8-1 finale, le hanno fornite il rientrante Pinana, che con la maglia numero 55 ha voglia di lasciarsi alle spalle un passato non fortunatissimo, e i nuovi arrivati Dal Pian (doppietta), Sabolic (un gol) Fohrler e Payr. Punti anche per l'ottimo Neuenschwander (due gol e tre assist), Kneubuehler, Plastino, Kostner e... Max Gerlach che, in un terzo tempo dedicato agli esperimenti, ha siglato l'unica rete dei padroni di casa.

L'Ambrì scenderà nuovamente sul ghiaccio il prossimo sabato quando, sempre alla Raiffeisen BiascArena, sfiderà l'Olten.

TI-Press