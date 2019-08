Sierre: Bezina non è il più pagato e non sarà capitano

SIERRE - Esperienza, leadership e carattere. Questi sono gli elementi principali che Goran Bezina dovrà mettere al servizio del Sierre, squadra tornata in Swiss League dopo sei anni e che nelle scorse ore ha annunciato per la stagione 2019/20 l'acquisto dell'esperto difensore 39enne.

Sin da subito il diretto interessato ha tenuto a precisare un aspetto... «Non sono il giocatore più pagato della squadra», le sue parole a "20 Minutes". Insomma quella di sposare il progetto Sierre non è stata una decisione di carattere finanziario. «Ho riflettuto molto prima di firmare, ma il progetto del club e le parole dell'allenatore (Dany Gelinas, ndr) mi hanno convinto».

Inoltre il nativo di Spalato non sarà il Capitano dei vallesani: «Non c'è bisogno di avere una C sulla maglia per essere maggiormente motivati e lui è un leader naturale - ha invece dichiarato il coach - Quando Goran ha disputato i suoi primi campionati del mondo con la Svizzera di Ralph Krueger (nel 2001 in Germania, ndr) alcuni dei miei giocatori non erano nemmeno nati, mentre per altri era già un idolo».

Nella sua carriera Goran Bezina ha disputato 18 stagioni nella massima serie elvetica (15 con il Ginevra e 3 con il Friborgo), condite da 438 punti in 877 partite.

Keystone (archivio)