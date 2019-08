Quando Roest fece sognare Rapperswil

RAPPERSWIL - Correva la stagione 2005-2006 e il Rapperswil centrò per la prima volta nella sua storia le semifinali dei playoff. Il popolo sangallese visse un campionato di totale follia, tra sogni e speranze. Dapprima un inaspettato quarto posto in regular season e poi la pazza serie dei quarti di finale contro lo Zugo – durata sette partite – vinta per 4-3. Una pazza serie dicevamo, decisa al Lido (così era chiamata a quei tempi la pista dei sangallesi) con la vittoria del Rappi per 5-3. Un successo che regalò un inaspettato penultimo atto a una squadra abituata a veleggiare nei bassifondi della graduatoria. I sogni di gloria dell'allora compagine guidata alla transenna da Bill Gilligan vennero poi infranti dal Davos, capace di vincere 4-1 la serie con vista sulla finale.

Uno dei protagonisti di quella stagione fu senza dubbio Stacy Roest, capace di totalizzare 35 punti (16 gol) in 44 gare di regular season, prima di “firmarne” altri 9 (2 gol) nelle 12 partite di playoff. Il canadese, oggi 45enne, era in ottima compagnia. Al suo fianco ebbe due stranieri di tutto rispetto: Christian Berglund (56 punti in 55 gare) e Brandon Reid (45 in 56).

In totale Roest ha disputato ben nove stagioni in terra sangallese, otto volte terminandola da capocannoniere del suo team. Sono stati 479 gli incontri disputati a Rapperswil, conditi con la bellezza di 496 punti (149 reti). Insomma quando dalle parti dell'attuale St.Galler Kantonalbank Arena nomini ancora quel nome, i bellissimi ricordi che ha lasciato questo giocatore tornano alla mente. Non senza un pizzico di malinconia...

Keystone (archivio)