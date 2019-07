Hofmann e Kubalik fra i migliori: chi vincerà?

BERNA - Nella serata di venerdì 2 agosto avrà luogo a Berna la premiazione degli Swiss Ice Hockey Awards 2019. I giocatori e le giocatrici, così come le varie personalità nel mondo dell'hockey svizzero che si sono distinti nello scorso campionato, saranno ricompensati per le loro prestazioni.

Fra le varie categorie troviamo anche un ex giocatore del Lugano - Gregory Hofmann - e un ex giocatore dell'Ambrì, ovvero Dominik Kubalik, i quali lotteranno insieme a Mark Arcobello del Berna per il premio come miglior giocatore della regular season (MVP).

Le categorie e i giocatori nominati:

Giovane dell'anno: Sven Leuenberger (Zugo), Benjamin Baumgartner (Davos) e Janis Jérôme Moser (Bienne).

Portiere dell'anno (trofeo Jacques Plante) : Damiano Ciaccio (SCL Tigers), Tobias Stephan (Zugo) e Leonardo Genoni (Berna).

MVP Regular Season : Dominik Kubalik (Ambrì-Piotta), Mark Arcobello (Berna) e Grégory Hofmann (Lugano).

MVP Play-offs : Mark Arcobello (Berna), Simon Moser (Berna) e Leonardo Genoni (Berna).

Most Popular Player (votato dal pubblico) : Andres Ambühl (Davos), Tristan Scherwey (Berna) e Dominik Kubalik (Ambrì).