Non avrebbe mai dovuto cedere Nino Niederreiter: licenziato!

SAINT PAUL (USA) - In carica soltanto da 14 mesi, Paul Fenton non è più il direttore generale dei Wild. Il dirigente statunitense paga alcune operazioni di mercato ritenute non appropriate e che hanno impedito alla squadra di disputare gli ultimi playoff di NHL. Fra queste, la cessione dell'attaccante grigionese Nino Niederreiter ai Carolina Hurricanes in cambio di Victor Rask dello scorso 17 gennaio.

Il trasferimento si era rivelato disastroso per la franchigia del Minnesota, poiché l'elvetico si è reso in seguito protagonista di un'ottima seconda parte di regular season e ha aiutato la sua nuova squadra a raggiungere i playoff con 30 punti in 36 partite disputate. Dal canto suo Rask non ha invece avuto la stessa fortuna e ha messo a referto con i Wild soltanto 3 punti in 23 incontri.

«La nostra organizzazione e la nostra cultura erano un po' differenti rispetto a come Paul voleva gestire la situazione», è intervenuto il presidente dei Wild Craig Leipold. «Credo che Paul fosse determinato quanto noi a vincere la Stanley Cup, ma avevamo solamente un punto di vista diverso sulla maniera di arrivarci».

Keystone, archivio